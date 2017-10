Unfälle

Fußgänger schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 30 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann stand plötzlich auf der rechten Fahrbahn der B6, wo ihm ein 53-jähriger Autofahrer nicht mehr ausweichen konnte, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.