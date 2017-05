Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Fußgänger rettet Betrunkenen aus Wassergraben

Ein Spaziergänger hat in Oldenburg einen Betrunkenen mitten in der Nacht aus einem anderthalb Meter tiefen Wassergraben gerettet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sprang der 48-jährige Retter beherzt in den stark verschlickten Graben.