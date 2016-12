Unfälle

Fußgänger läuft vor Auto und wird tödlich verletzt

Ein 60 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in Salzgitter von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fußgänger habe beim Überqueren der Fahrbahn den herannahenden Wagen übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit.