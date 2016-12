Unfälle

Fußgänger auf Landstraße von Auto erfasst und getötet

Ein Fußgänger ist auf einer Landstraße im Kreis Diepholz von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden. Der 45-Jährige lief am frühen Samstagabend in Martfeld mitten auf der Fahrbahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.