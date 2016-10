Kriminalität

Fußballfans randalieren: Polizisten und Passanten verletzt

Fußballfans des Zweitligisten Hannover 96 haben in Berlin-Friedrichshain randaliert. Dabei wurden sieben Polizisten und fünf Unbeteiligte verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die Besitzerin einer Bar in der Simon-Dach-Straße nachts die Polizei gerufen, nachdem rund 120 Fußballfans in ihrem Lokal Sachbeschädigungen verübten.