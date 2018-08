Hannover

Spaziergänger hatten die leblose 63 Jahre alte Frau am Dienstagvormittag auf einem Spielplatz entdeckt. Die Beamten hatten zunächst keine Verletzungen am Opfer feststellen können. Erst eine Obduktion ergab, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Es habe Anhaltspunkte für eine Gewalteinwirkung gegeben, sagte Staatsanwalt Thomas Klinge. Detaillierte Ergebnisse der Untersuchung stünden noch aus.

Die Frau war noch am Montag lebend gesehen worden. Sie war oft als Pfandflaschensammlerin in Hannover unterwegs, etwa 1,60 Meter groß, von untersetzter Statur und hatte graue, nackenlange Haare. Sie verkehrte in der Obdachlosenszene, hatte aber einen festen Wohnsitz.

dpa