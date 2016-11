Tiere

Anstrengender Fulltime-Job als Ersatz-Mama: Tierpfleger Klaus Meyer vom Zoo Hannover kümmert sich mit drei Kollegen rund um die Uhr um Gorillababy Yanga. "Das Baby muss immer am Körper getragen werden", sagte Meyer.

Hannover. So mache das auch die Gorillamutter. Auch wenn der Tierpfleger schläft, liegt Yanga auf seinem Bauch. Selbst wenn er die Kleine nur zum Wickeln weglege, fange sie sofort an zu schreien. Alle zwei bis drei Stunden bekommt der Gorilla-Nachwuchs das Fläschchen. In der Nacht sei Yanga beinah stündlich wach und wolle bespaßt werden. Dann würde gekuschelt, gekitzelt und geschmust, berichtete Meyer.

Regelmäßig sitzen die Tierpfleger mit dem Baby am Gorillagehege, getrennt durch Gitterstäbe, damit die Gruppe die Kleine sehen, riechen und hören kann und auch Yanga ihrer Familie nahe ist. Gorillamutter Zazie hatte ihren Nachwuchs, der Ende Oktober geboren wurde, abgelehnt. Der Zoo sucht nun über ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm eine geeignete Amme.

dpa