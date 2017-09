Wahlen

Für FDP in Niedersachsen Koalition mit Grünen kaum denkbar

Die FDP sieht sich angesichts der eigenen Ergebnisse bei der Bundestagswahl gut für die Abstimmung in Niedersachsen aufgestellt. Sie seien eine Steilvorlage, aber keine Blaupause für die Wahl am 15. Oktober, sagte der Generalsekretär der Landes-FDP, Gero Hocker, am Montag in Hannover.