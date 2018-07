Der Fünfjährige, der am Montag in Oyten bei Bremen von einem Auto erfasst wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Junge war nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrrad unterwegs, als ein 83-Jähriger ihn beim Überqueren einer Straße mit seinem Wagen anfuhr. Der Fahrer und drei Kinder, die den Jungen begleiteten, erlitten einen Schock.