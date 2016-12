Unfälle

Fünf junge Männer verunglücken mit Auto

Fünf junge Männer sind bei einem Autounfall am Dienstagabend in Ostfriesland verletzt worden. Der 18 Jahre alte Fahrer ihres Wagens verlor in Holtland (Kreis Leer) aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto, das ins Schleudern geriet und in einem Straßengraben zum Stehen kam, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.