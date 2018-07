Echem

Er und seine 44 Jahre alte Mutter erlitten schwere Verletzungen, ebenso der Säugling in einem anderen Wagen. Die Fahrer der anderen Autos wurden leicht verletzt.

Ein 65-Jähriger habe aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei in den Gegenverkehr gefahren. Dort habe er das Auto der 44-Jährigen gerammt, sei in eine Leitplanke gekracht und anschließend in einen Graben gefahren. Der Wagen der Frau habe sich auf der Straße gedreht und sei mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammengeprallt, in dem auch der Säugling war.

dpa