Unfälle

Fünf Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen

Ein Rettungswagen ist auf der Autobahn 31 nahe der niederländischen Grenze in einen Unfall mit fünf Verletzten verwickelt worden. Das Fahrzeug stieß am Sonntagabend in einem Baustellenbereich mit zwei Autos zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte.