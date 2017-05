Musik

Fünf Projekte erhalten "Förderpreis Musikvermittlung" 2017

Der mit insgesamt 40 000 Euro dotierte "Förderpreis Musikvermittlung" geht in diesem Jahr an fünf Projekte. Zu den Preisträgern gehören die Aktionswoche "So klingt Kirche" der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Martin Bramsche sowie das Projekt "Generation Rock" von Jugendlichen der Landesarbeitsgemeinschaft Rock in Niedersachsen für generationsübergreifende Workshops für demenzkranke Senioren, wie die Musikland Niedersachsen GmbH am Mittwoch mitteilte.