Unfälle

Fünf Menschen bei Lkw-Unfall verletzt

Durch einen ausscherenden Lkw-Anhänger sind fünf Menschen in Göttingen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 56-jähriger Lastwagenfahrer wollte am Freitagabend nach links abbiegen, als sich der Anhänger seines Lasters beim Abbremsen quer stellte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.