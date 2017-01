Ein Krankenwagen im Einsatz. © Arno Burgi/Archiv

Kriminalität

Fünf Menschen bei Auseinandersetzung in Hannover verletzt

In Hannover haben fünf Menschen bei einer Auseinandersetzung Stichverletzungen erlitten. Die Polizei gehe davon aus, dass es am späten Donnerstagabend in einer Familie zum Streit gekommen sei, sagte ein Sprecher.