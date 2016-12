Im Ozeanum findet die Anhörung zum geplanten Riesen-Windpark statt. © Stefan Sauer/Archiv

Energie

Fünf Gemeinden gegen neuen Windpark vor dem Darß

Der Ausbau der Windkraft bleibt ein Zankapfel in Mecklenburg-Vorpommern. Fünf Gemeinden auf Fischland-Darß-Zingst kündigen ihren Widerstand gegen einen riesigen Windpark in der Ostsee vor ihrer Küste an.