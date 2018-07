Bei Kontrollen im Harz hat die Polizei gegen fünf Motorradfahrer wegen teils massiver Geschwindigkeitsüberschreitungen Fahrverbote verhängt. Bei einem Raser wurden bei Lutter 179 Stundenkilometer in einem Bereich gemessen, in dem nur 100 erlaubt war, wie die Polizei am Montag mitteilte.