Notfälle

Fünf Blitzeinschläge in Braunschweig und Umgebung

Ein Gewitter hat in Braunschweig sowie in den Landkreisen Peine und Wolfenbüttel mehrere Feuerwehreinsätze ausgelöst. Im Laufe des Samstagabends schlug in fünf Gebäude der Blitz ein, wovon eines Feuer fing und gelöscht werden musste, wie die Feuerwehr Braunschweig mitteilte.