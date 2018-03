Wetter

Frühlingshafter Sonntag: wärmster Tag vorausgesagt

Warme Luft aus dem Südwesten hat einigen Teilen Niedersachsens am Samstag frühlingshafte Temperaturen beschert. "In Hannover und Osnabrück wurden sehr milde 16 Grad gemessen", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag.