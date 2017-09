Karl Ravens (SPD) gestorben. © dpa/Archiv

Parteien

Früherer SPD-Landesvorsitzender Karl Ravens gestorben

Der frühere niedersächsische SPD-Landesvorsitzende Karl Ravens ist tot. Er starb am vergangenen Freitag im Alter von 90 Jahren, wie die SPD am Mittwoch in Hannover mitteilte.