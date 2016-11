Schifffahrt

Über Reparatur oder Neubau der beschädigten Friesenbrücke über die Ems soll Anfang 2017 entschieden werden. Damit zu beiden Varianten belastbare Aussagen getroffen werden können, seien weitere Untersuchungen und Abstimmungen notwendig, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit.

Weener. Ein für den 21. Dezember geplantes Spitzentreffen werde daher um vier Wochen in den Januar verschoben. Ungeachtet dessen arbeitet die Bahn weiter an den Planungen für einen Wiederaufbau der bisherigen Brücke, so dass ein zeitlicher Verzug ausgeschlossen ist. Vor einem Jahr hatte ein Frachtschiff die längste Eisenbahn-Klappbrücke Deutschlands gerammt. Die Bahnstrecke vom holländischen Groningen nach Leer ist seitdem außer Betrieb.

dpa