Schifffahrt

Für einen schnellen Wiederaufbau der zerstörten Friesenbrücke haben rund 200 Menschen an der Ems bei Weener (Kreis Leer) demonstriert. Anlass war am Samstag der erste Jahrestag des Unfalls, bei dem ein Frachter die Brücke gerammt und größtenteils zerstört hatte.

Weener. Seitdem ist die Bahnverbindung zwischen dem niederländischen Groningen und dem ostfriesischen Leer unterbrochen, Pendler müssen kilometerweite Umwege fahren.

Vergangene Woche hatte die Papenburger Meyer überraschend Vorschläge für einen veränderten Wiederaufbau der Brücke gemacht. Dabei soll eine neue Konstruktion eine leichtere Durchfahrt von Kreuzfahrtschiffen zur Nordsee ermöglichen.

Anwohner befürchten dadurch jedoch höhere Kosten als bei einer einfachen Reparatur und eine längere Bauzeit als bisher geplant. Sie verlangen in der Zwischenzeit die Einrichtung einer Fährverbindung. Eine Bürgerinitiative will zudem erreichen, dass sich die Werft an Mehrkosten für einen Brückenneubau beteiligt.

dpa