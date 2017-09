Friedensstiftendes Potential von Religionen stärker nutzen

Kirche

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) will das "friedensstiftende Potential" von Religionen in der Außenpolitik stärker nutzen. "Religionen bergen enormes Potential für gesellschaftliche Friedensarbeit.

Münster/Osnabrück. Sie bewahren ein tiefes Wissen um Schuld, Vergebung und Versöhnung und können für Ausgleich und Gerechtigkeit in Gesellschaften sorgen", erklärte Gabriel am Samstag anlässlich des Weltfriedenstreffens der katholischen Laienorganisation Sant’Egidio in Münster und Osnabrück. Dabei kommen von Sonntag bis Dienstag hochrangige Vertreter der Weltreligionen und mehrerer Staaten zusammen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will an der Eröffnung teilnehmen.

dpa