Nach dem Flüchtlingsansturm des Jahres 2015 zeichnet sich in Niedersachsen ein kontinuierlicher Rückgang bei der Zahl der Neuankömmlinge ab. Hatten 2015 noch 102 231 von ihnen Zuflucht in Niedersachsen gesucht, so sank die Zahl nach einer aktuellen Statistik des Innenministeriums von 31 065 Flüchtlingen im Jahr 2016 auf 15 299 im Vorjahr. In diesem Jahr waren es bis Mai 5866 Menschen.