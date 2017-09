Stefan Schostok (l-r), Grand Master Peter Lowndes und Christoph Bosbach. © Julian Stratenschulte

Gesellschaft

Freimaurer feiern in Hannover 300-jähriges Bestehen

Mit einem Festakt haben die deutschen Freimaurer an die Entstehung der modernen Freimaurerei vor 300 Jahren erinnert. Auf der zentralen Jubiläumsveranstaltung am Freitag in Hannover sprachen der Großmeister der Vereinigten Großlogen von Deutschland, Christoph Bosbach, und Pro Grand Master Peter Lowndes aus England.