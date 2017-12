Soziales

Martin Fischer wird neuer Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen. Der 57 Jahre alte Diplom-Sozialpädagoge übernimmt die Aufgabe von Georg Gabriel, der 26 Jahre lang an der Spitze der Organisation stand.

Hannover. Fischer ist seit April 2002 als Bereichsleiter für Soziale Arbeit und Beratung im Diakonischen Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen tätig und tritt sein neues Amt zum 1. Januar 2018 an, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Sein Vorgänger Gabriel wird am kommenden Montag im Rathaus in Hannover von Sozialministerin Carola Reimann (SPD) verabschiedet.

dpa