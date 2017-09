Freizeit

Die Freibäder in Niedersachsen haben durch den nassen und verhältnismäßig kühlen Sommer deutlich weniger Badegäste gezählt als im Vorjahr. "Die Bilanz ist wie der Sommer war: ernüchternd", sagte Hannovers Stadtsprecher Udo Möller.

Hannover. In die städtischen Bäder in Hannover kamen teilweise ein Drittel weniger Badegäste als sonst. In Osnabrück hieß es von den Stadtwerken als Betreiber der Bäder, der Sommer sei ein Totalausfall gewesen. In die beiden Freibäder in Göttingen kamen 136 000 Besucher. Die Saison sei die schlechteste seit Beginn der Aufzeichnungen vor 46 Jahren gewesen, hieß es von der Göttinger Sport- und Freizeit GmbH.

dpa