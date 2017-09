Die Fregatte «Brandenburg» wird an die Pier in Wilhelmshaven gezogen. © Hauke-Christian Dittrich

Verteidigung

Fregatte "Brandenburg" zurück im Heimathafen Wilhelmshaven

Die Fregatte "Brandenburg" ist von einem Nato-Einsatz im Mittelmeer in den Heimathafen Wilhelmshaven zurückgekehrt. Das Schiff hatte einen Verband des Nordatlantikpaktes rund ein halbes Jahr lang als Flaggschiff angeführt, wie die Marine in Wilhelmshaven am Freitag mitteilte.