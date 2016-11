Fregatte «Augsburg». © Carmen Jaspersen/Archiv

Terrorismus

Fregatte "Augsburg" nach Anti-Terror-Einsatz zurück

Nach dreimonatigem Einsatz gegen die Terrororganisation IS im Mittelmeer ist die Fregatte "Augsburg" am Freitag wieder in Wilhelmshaven eingelaufen. Bei dem Einsatz hatte das Kampfschiff den französischen Flugzeugträger "Charles de Gaulle" als Geleitschutz begleitet.