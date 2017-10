Polizeilogo auf einem Polizeiwagen. © Franziska Kraufmann/Archiv

Notfälle

Frauenleiche in Hase gefunden

In der Hase in Osnabrück ist am Montag die Leiche einer Frau gefunden worden. Laut Polizei entdeckte am Mittag ein Fußgänger von einer Brücke in der Innenstadt aus die leblos im Fluss treibende Frau.