Zwei Mitglieder eine Reisegruppe aus Ostfriesland sind im Schwarzwald aus einer Sesselbahn gefallen und verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 80-Jähriger einer anderen Urlauberin am Samstag in Baiersbronn beim Einsteigen helfen wollen, weil sie nicht schnell genug in den Sessel kam.