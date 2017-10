An dieser Stelle wurde eine weibliche Leiche im Maschsee gefunden worden. © H.-Ch. Dittrich

Notfälle

Frauenleiche im Maschsee in Hannover entdeckt

Im Maschsee in Hannover ist eine Frauenleiche entdeckt worden. Passanten hätten die Tote am Dienstagmorgen in der Nähe eines Ruderclubs im Wasser treiben sehen, teilte die Polizei mit.