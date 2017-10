Frauenleiche im Maschsee: Kein Hinweis auf Verbrechen

Notfälle

Grausiger Fund: Mitarbeiter eines Ausflugsboots entdecken eine Leiche im Maschsee. Es handelt sich um eine ältere Frau.

Hannover. Im Maschsee in Hannover ist eine Frauenleiche entdeckt worden. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht, teilte die Polizei am Dienstag nach der Bergung der Frau mit. Mitarbeiter der auf dem See fahrenden Ausflugsboote hatten die Tote am Morgen im Wasser entdeckt.

Bei der Toten handelt es sich um eine 63-Jährige aus Hannover, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Auf der Suche nach Gegenständen, die zur Identifizierung beitragen können, bargen Polizeitaucher ein Fahrrad aus dem See. Es gehört wohl der Frau.

Die Polizei veröffentlichte am Dienstag eine Beschreibung der Frau und ihrer Bekleidung zur Klärung der Identität. Am frühen Abend war demnach ein Anruf einer Bekannten der Toten bei der Polizei eingegangen. Diese hatte sich bereits Sorgen um ihre Freundin gemacht. Daraufhin konnte die Tote identifiziert werden.

dpa