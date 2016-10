Notfälle

Frauenleiche im Emsland gefunden

Eine im Emsland gefundene Frauenleiche gibt der Polizei Rätsel auf. Wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte, steht die Identität der am Dienstag von Spaziergängern an einem Feldweg bei der Gemeinde Dohren gefundenen Frau noch nicht fest. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es nicht.