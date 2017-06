Brände

Frauenleiche bei Feuer in Wohnhaus gefunden

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Königslutter (Kreis Helmstedt) haben Einsatzkräfte eine Frauenleiche entdeckt. Der 78 Jahre alte Hauseigentümer und sein 52-jähriger Sohn konnten sich in der Nacht zum Montag vor den Flammen retten, wurden aber verletzt.