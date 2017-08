Logo der Frauen Union während ihres Bundesdelegiertentages. © Peter Steffen

Wahlen

Frauen Union: Stärkung der Alterssicherung für Frauen

Die Frauen in der CDU haben sich für eine Stärkung der eigenständigen Alterssicherung für Frauen ausgesprochen. Die Mütterrente dürfe nicht mehr auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden, verlangte der 32. Bundesdelegiertentag der Frauen Union am Samstag in Braunschweig in einer Erklärung.