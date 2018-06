Eine 47-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Lingen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geriet die Frau in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte im Gegenverkehr gegen ein anderes Auto.