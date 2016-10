Brände

Frau stirbt in Hannover nach Brand in ihrer Wohnung

Eine 76 Jahre alte Frau ist nach einem Brand in ihrer Wohnung in Hannover gestorben. Feuerwehrleute hatten die Seniorin am Montag zwar noch aus dem Mehrfamilienhaus gerettet, sie starb aber kurz darauf im Krankenhaus an ihren Brandverletzungen, teilte die Polizei mit.