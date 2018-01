Brände

Frau stirbt bei Wohnhausbrand im Landkreis Leer

Bei einem Wohnhausbrand im Landkreis Leer ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 66-Jährige sei am Sonntagabend in Ostrhauderfehn wohl an einer Rauchvergiftung verstorben, sagte ein Feuerwehrsprecher.