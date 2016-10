Brände

Eine 35-jährige Frau ist im Kreis Celle bei einem Schwelbrand in ihrer Wohnung ums Leben gekommen. Die Tote wurde nach Polizeiangaben vom Montag von ihrem Freund entdeckt.

Hermannsburg. Der 28-Jährige hatte zunächst versucht, seine Lebensgefährtin zu erreichen. Dann war er am Sonntagabend zu ihrer Wohnung in Hermannsburg gefahren, um nach dem Rechten zu schauen.

Durch die Terrassentür sah er den leblosen Körper seiner Freundin und verständigte Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod der 35-Jährigen feststellen.

Nach ersten Ermittlungen war es in ihrer Küche zu einem Schwelbrand gekommen, in dessen Folge sich der Brandrauch in der ganzen Wohnung ausbreitete. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Rauchmelder im Hausflur noch aktiv und gab einen Alarmton von sich.

