Kriminalität

Frau stirbt an Stichverletzung: Ehemann unter Verdacht

Nach dem gewaltsamen Tod einer 55 Jahre alten Frau in Wolfenbüttel ermittelt die Polizei gegen deren Ehemann. Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete sich der 56 Jahre alte Ehemann des Opfers bereits am Sonntagmorgen bei den Beamten und erzählte von den Stichverletzungen.