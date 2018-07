Während zwei Kinder in der Wohnung waren, ist ein Streit eines betrunkenen Paares eskaliert und hat zu einem Messerstich geführt. Die 33 Jahre alte Mutter der Kinder und ihr vier Jahre älterer Partner waren am Sonntagabend in der Küche ihrer gemeinsamen Wohnung aneinandergeraten, wie die Polizei am Montag mitteilte.