Notfälle

Frau rutscht Siebenjährige um

Nach einem Rutschenunfall mit einer verletzten Siebenjährigen in einem Freizeitpark in der Heide sucht die Polizei immer noch nach der Verursacherin. Die bislang unbekannte Frau soll im Serengeti-Park Hodenhagen das Kind am Ende einer Teppichrutsche so heftig gerammt haben, dass es bewusstlos wurde.