Kriminalität

Unter den Augen der eigenen Kinder soll ein 47-jähriger Familienvater in Braunschweig seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben.

Braunschweig. Der Mann flüchtete nach der Tat am Sonntag mit dem Auto, stellte sich am Abend aber auf einer Polizeiwache in Dessau in Sachsen-Anhalt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 36-jährige Frau rettete sich mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Haus der Nachbarn.

Die Ärzte konnten die Frau in einer Notoperation retten. Die vier Kinder im Alter zwischen 4 und 14 Jahren mussten die Tat mit ansehen und wurden zunächst in ein Jugendschutzhaus gebracht. Sie sollen so schnell wie möglich bei Verwandten unterkommen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Über die Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Der Verdächtige habe sich dazu vorerst nicht geäußert, sagte der Sprecher. Der 47-Jährige sollte noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

dpa