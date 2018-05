Beim Schwimmen in einem Baggersee in Lorup (Landkreis Emsland) ist ein 50-Jähriger ertrunken. Der Mann sei am Samstag zusammen mit einem 32-Jährigen in dem See geschwommen, als er plötzlich aus bislang noch ungeklärter Ursache untergegangen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit.