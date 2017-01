Auf der Richterbank liegt ein Richterhammer aus Holz. © Uli Deck/Archiv

Urteile

Frau in Bremerhaven getötet: Zehn Jahre Haft für Ex-Mann

Zehn Jahre in Haft muss ein Mann, der seine Ex-Ehefrau mit einem Messer getötet hat. Das Landgericht Bremen verurteilte den 44-Jährigen am Mittwoch außerdem zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.