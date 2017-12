Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht auf der Straße. © Patrick Seeger/Archiv

Kriminalität

Frau in Bremen niedergestochen

Eine 37-Jährige ist in Bremen mit einem Messer niedergestochen worden. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der Täter flüchtete nach der Attacke am Montagabend, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen sagte.