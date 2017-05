Kriminalität

Eine 37 Jahre alte Frau ist in Wardenburg im Landkreis Oldenburg in der Nacht zum Mittwoch getötet worden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben den Ehemann der Frau festgenommen.

Wardenburg. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll er die Frau während eines Streits mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben. Sie starb in der Wohnung. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg will einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragen. Die Leiche der Toten soll noch am Mittwoch obduziert werden.

dpa