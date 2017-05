Prozesse

Im Prozess um die Gewalttat von Hameln hat der Angeklagte seiner Ex-Frau 100 000 Euro Schmerzensgeld angeboten. Dies ließ der 39-Jährige zu Beginn der Verhandlung am Mittwoch im Landgericht Hannover erklären.

Hannover. Er Mann hatte die 28-Jährige im November mit einem Strick um den Hals an sein Auto gebunden und rund 200 Meter hinter sich her geschleift, wie er zum Prozessauftakt gestand. Die Frau fordert ein Schmerzensgeld von 250 000 Euro. Die Sitzung wurde am Mittwoch für Verhandlungen über das Schmerzensgeld-Angebot unterbrochen. Es sollten Plädoyers und Urteil folgen. Der 39-Jährige ist wegen versuchten Mordes angeklagt.

dpa