Eine 49 Jahre alte Frau ist am Montag beim Besteigen eines Intercity-Zuges im Bremer Hauptbahnhof verletzt worden. Die Passagierin wollte durch die geöffnete Tür in den Zug nach Hamburg einsteigen, als sich der IC aus noch ungeklärter Ursache in Bewegung setzte, wie die Polizei mitteilte.